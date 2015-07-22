В оккупированном Крыму жалуются на некачественный бензин, завезенный из России

Об этом он сказал на заседании "правительства" оккупированного Крыма 21 июля, сообщает "Крым.Реалии".

О плохом качестве топлива свидетельствует анализ проб бензина и солярки в сертифицированной лаборатории в Краснодарском крае, отметил он.

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"Из 23 образцов бензина соответствуют требованиям только 11 образцов, из семи образцов дизельного топлива только один образец. В дизельном топливе обнаружены отклонения по массовой доле серы, предельной температуре фильтруемости и вспышке. Это свидетельствует о том, что дизельное топливо низкого качества, это вообще-то был не дизель, а СМТ", - заявил Егоров.

Он отметил, что некачественный бензин завозят в Крым из России, а протоколы испытаний уже "отправлены в прокуратуру".