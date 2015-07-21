Квит: в вузах нужно открывать крымскотатарские и российские студии

Об этом сказал министр образования и науки Сергей Квит. По его словам, уже сегодня "в украинских вузах открываются, например, крымскотатарские студии".

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Как сказал министр, "такие студии, в качестве пилота были открыты в Киево-Могилянской академии, очень серьезные студии работают в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, будет открываться Крымскотатарский культурный центр". "У нас есть договоренности с Рефатом Чубаровым, который является лидером Меджлиса крымскотатарского народа, о том, что на сайте Министерства образования и науки у нас будет отдельная страница исключительно на крымскотатарском языке, и там будет вся информация об образовании крымских татар, там будет и культурная различная информация".

Сергей Квит отметил, что также существует необходимость в открытии российских студий в университетах. "Несколько ведущих университетов могут иметь российские студии, потому что нам надо понимать, что происходит в Крыму. Конечно, если мы называем Путина и российскую власть, что это просто международная банда террористов, то это правда, но мало осознания этого факта. Нам надо понимать процессы, происходящие в России, что происходит в оппозиции, кто потенциально может быть в оппозиции, что происходит в экономике, в политической и социальной жизни", - пояснил министр.

Сергей Квит напомнил, что на Западе во времена холодной войны открывалисьсоответствующие кафедры и специальные исследовательские институты "по так называемой советологии, то есть люди изучали, что происходило в СССР".