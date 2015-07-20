Арестованный по подозрению во взяточничестве Корниец заявляет, что дело против него сфабриковали

Арестованный по подозрению во взяточничестве экс-заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец считает, что уголовное производство против него сфабриковано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Апелляционного суда Киева.

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«Я считаю, что это производство является заказным и сфабриковано в отношении меня с одной целью - чтобы устранить меня как помеху для незаконной добычи полезных ископаемых на территории Киевской области, запугать всех правоохранителей, которые после таких действий год и два даже на километр не подойдут к незаконной добыче песка», - заявил Корниец.

Экс-заместитель прокурора считает, что все действия по его изоляции были направлены, чтобы за последние две недели сфабриковать и изготовить искусственные доказательства против него и оставить его под стражей на два месяца.

Как сообщал УНИАН, 16 июля Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин своим приказом уволил из органов прокуратуры подозреваемых во взяточничестве первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина идет и Корнийца.

Корниец и Шапакин были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля.

По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности. Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Злоумышленники изъяли технику у предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области, чем заблокировали его работу. За «помощь» в возврате техники прокуроры через посредников требовали и получили гривневый эквивалент 150 тыс. долларов США.

Во время обысков у первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ было изъято 400 тыс. долларов, а у заместителя прокурора Киевской области - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

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Оба задержанные уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает безальтернативное лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Печерский райсуд Киева избрал Шапакину меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3 млн грн.

Корнийцу Печерский суд избрал меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн.

Сегодня, 20 июля, Апелляционный суд столицы оставил в силе решение Печерского суда об избрании Корнийцу меры пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн.