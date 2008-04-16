Цена нефти достигла 114 долларов за баррель
09:57, 16 апреля 2008Общество
902 0
Мексика временно закрыла три нефтяных порта
114 долларов за баррель - без одного цента. Такой новый рекорд цен на нефть, установленный на последних торгах на Нью-йоркской бирже.
По прогнозам, подорожание традиционно перекинется и на сегодняшние торги на других сырьевых рынках мира.
Среди причин нового роста цен то, что Мексика - основной поставщик нефти в Соединенные Штаты - временно закрыла три нефтяных порта. Также на стоимости “черного золота” отображается падение курса доллара.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter