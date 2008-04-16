Цена нефти достигла 114 долларов за баррель

114 долларов за баррель - без одного цента. Такой новый рекорд цен на нефть, установленный на последних торгах на Нью-йоркской бирже.

По прогнозам, подорожание традиционно перекинется и на сегодняшние торги на других сырьевых рынках мира.

Среди причин нового роста цен то, что Мексика - основной поставщик нефти в Соединенные Штаты - временно закрыла три нефтяных порта. Также на стоимости “черного золота” отображается падение курса доллара.

ICTV