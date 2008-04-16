Экспорт украинской металлопродукции возрастет на 14-15% после вступления в ВТО

После обретения Украиной полноправного членства во Всемирной торговой организации экспорт украинской металлопродукции возрастет на 14-15%. Такое мнение высказал сегодня в ходе пресс-конференции директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, увеличение экспорта металлопродукции на около 14% произойдет не единовременно, а в течение нескольких лет. «По нашим предварительным подсчетам, 14% рост экспорта металлопродукции произойдет не за счет увеличения объемов производства - это будет чистый эффект от вступления в ВТО. Это произойдет благодаря отмене существующих квот на поставку украинского металла в ЕС и США», - сказал эксперт.

Кроме того, увеличение экспорта, по его мнению, также произойдет за счет снижения экспортных пошлин на украинский металлопрокат в странах - членах ВТО. При этом И.БУРАКОВСКИЙ отметил, что снижение экспортных пошлин на металлопрокат, происхождением из Украины, не произойдет в ЕС и США.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2007 года экспорт всех видов проката в прошлом году, включая заготовку, составил около 28,214 млн. тонн, что на 0,7% меньше, чем в 2006 году. Всего по итогам 2007 года предприятия Украины произвели 36 млн. 168 тыс. тонн готового проката, что на 1 млн. 768 тыс. тонн (на 5%) больше, чем в 2006 году.

*** 10 апреля Верховная Рада ратифицировала протокол о вступлении Украины в ВТО и приняла 5 из 10 законов, которые должна была принять в пакете с ратификацией протокола.

По словам заместителя министра экономики Украины Валерия ПЯТНИЦКОГО, полноправным членом Всемирной торговой организации Украина сможет стать через 30 дней после получения Генеральным советом ВТО ноты Министерства иностранных дел Украины о ратификации протокола о вступлении Украины в эту организацию.

Он также сообщил, что все 10 законов, которые Украина должна была принять вместе с ратификацией протокола, должны быть приняты до окончания этого 30-дневного срока. «Иначе может возникнуть конфликт – нарушение международного договора», - подчеркнул В.ПЯТНИЦКИЙ.

В Секретариате на Президента надеются, что ратификационные документы относительно вступления Украины во Всемирную торговую организацию будут подписаны и направлены в штаб-квартиру ВТО в ближайшее время.

Как отметил 11 апреля заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК, закон о ратификации протокола должен сначала подписать председатель Верховной Рады Украины и передать на подпись главе государства в Секретариат Президента.

Затем МИД Украины будет официально уполномочен довести до штаб-квартиры ВТО информацию о ратификации протокола Украиной. Через 30 дней после этого Украина автоматически приобретет членство в ВТО.

А.ШЛАПАК отметил, что до приобретения членства в ВТО Украине еще нужно сделать ряд шагов, необходимых для вступления в эту организацию, в частности, принять пять законопроектов.

Украина, если закончит процедуру раньше Кабо-Верде, станет 152-м членом ВТО.