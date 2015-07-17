На Донбассе на блокпосту задержали машину с 8 миллионами гривень для боевиков (фото)
На блокпосте "Бугас", что на трассе Мариуполь-Донец, при осмотре машины, которая двигалась в сторону Донецка, сотрудники милиции Ровно обнаружили и изъяли 8 млн гривень.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
"Деньги к сепарам не доедут! Останутся в Украине. Эффективно сработавшим милиционерам благодарность и премия!" - подчеркнул он.
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В свою очередь советник президента Юрий Бирюков отметил, что в зоне АТО стали жестко работать правильные люди из СБУ, ГПСУ и ГФС.
"Вот они и хлопнули сегодня на пункте Бугас неприметную такую машинку, в которой перевозили 8 миллионов налички. В запаске, в дверях, в сиденьях. Кулинарное блюдо: Форд, фаршированный капустой. Все в дом, все в бюджет. И машину. И капусту", - говорится в его сообщении в Facebook.
Туда везут продукты, туда везут алкоголь, туда везут сигареты. А за какие же коврижки там это все покупается, ведь денеж...Posted by Юрий Бирюков on 17 Июль 2015 г.