На Донбассе на блокпосту задержали машину с 8 миллионами гривень для боевиков (фото)

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Деньги к сепарам не доедут! Останутся в Украине. Эффективно сработавшим милиционерам благодарность и премия!" - подчеркнул он.

Читайте такжеПри обыске у чиновников прокуратуры Киевщины нашли около 500 тысяч долларов - нардеп

В свою очередь советник президента Юрий Бирюков отметил, что в зоне АТО стали жестко работать правильные люди из СБУ, ГПСУ и ГФС.

"Вот они и хлопнули сегодня на пункте Бугас неприметную такую машинку, в которой перевозили 8 миллионов налички. В запаске, в дверях, в сиденьях. Кулинарное блюдо: Форд, фаршированный капустой. Все в дом, все в бюджет. И машину. И капусту", - говорится в его сообщении в Facebook.