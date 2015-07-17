На Донбассе на блокпосту задержали машину с 8 миллионами гривень для боевиков (фото)

20:31, 17 июля 2015
Общество
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На блокпосте "Бугас", что на трассе Мариуполь-Донец, при осмотре машины, которая двигалась в сторону Донецка, сотрудники милиции Ровно обнаружили и изъяли 8 млн гривень.

Деньги / facebook.com/arsen.avakov

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Деньги к сепарам не доедут! Останутся в Украине. Эффективно сработавшим милиционерам благодарность и премия!" - подчеркнул он.

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В свою очередь советник президента Юрий Бирюков отметил, что в зоне АТО стали жестко работать правильные люди из СБУ, ГПСУ и ГФС.

"Вот они и хлопнули сегодня на пункте Бугас неприметную такую машинку, в которой перевозили 8 миллионов налички. В запаске, в дверях, в сиденьях. Кулинарное блюдо: Форд, фаршированный капустой. Все в дом, все в бюджет. И машину. И капусту", - говорится в его сообщении в Facebook.

Туда везут продукты, туда везут алкоголь, туда везут сигареты. А за какие же коврижки там это все покупается, ведь денеж...

Posted by Юрий Бирюков on 17 Июль 2015 г.
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