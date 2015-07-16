Завтра в Украину вернется 30-градусная жара

В большинстве областей будет царить сухая погода, лишь днем ​​и вечером на севере и северо-востоке пройдут локальные дожди и грозы. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 11-16 тепла, днем ​​24-30 градусов тепла.

В северных областях ночью - без осадков, днем ​​- местами небольшой дождь, гроза. Температура воздуха ночью 11-16 тепла, днем ​​22-27 градусов тепла.

В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 11-16, днем ​​23-28 градусов тепла.

Читайте такжеМетеорологи прогнозируют эффект Эль-Ниньо этой зимой, который принесет природные катаклизмы

В восточных областях - преимущественно сухо. Температура воздуха ночью 10-16 тепла, днем ​​22-27 градусов тепла.

В южной части дождей не ожидается. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем ​​24-30 градусов тепла.

В Киеве ночью ожидается сухая погода, днем ​​местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем ​​24-26 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается западный, 5-12 м/с.