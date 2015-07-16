Завтра в Украину вернется 30-градусная жара
В пятницу, 17 июля, в Украине повысится температура воздуха, на западе и в южной части она будет колебаться в пределах 25-30 градусов тепла.
В большинстве областей будет царить сухая погода, лишь днем и вечером на севере и северо-востоке пройдут локальные дожди и грозы. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 11-16 тепла, днем 24-30 градусов тепла.
В северных областях ночью - без осадков, днем - местами небольшой дождь, гроза. Температура воздуха ночью 11-16 тепла, днем 22-27 градусов тепла.
В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 11-16, днем 23-28 градусов тепла.
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В восточных областях - преимущественно сухо. Температура воздуха ночью 10-16 тепла, днем 22-27 градусов тепла.
В южной части дождей не ожидается. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем 24-30 градусов тепла.
В Киеве ночью ожидается сухая погода, днем местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 24-26 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается западный, 5-12 м/с.