В Котовске мужчина нашел гранату в подъезде жилого дома, эвакуированы жители
В Котовске Одесской области житель одного из жилых домов сообщил в милицию об обнаружении в подъезде своего дома граненого стакана с гранатой.
Об этом сообщает отдел связей с общественностью УМВД Украины в Одесской области.
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«Сегодня, 16 июля в 07.10, в Котовский городской отдел милиции Одесской области поступило сообщение от 51-летнего жителя г. Котовск. Он сообщил, что в парадной своего дома между двумя квартирами он обнаружил стакан с взрывным предметом. В нем, по словам заявителя, находилась граната «Ф-1» без чеки, спусковой крючок от которой находился у стакана», - говорится в сообщении.
Сотрудниками милиции и службы по чрезвычайным ситуациям проведена эвакуация четырех жильцов дома.
Место происшествия ограждено и находится под охраной. Принимаются меры по изъятию и обезвреживанию взрывоопасного предмета.