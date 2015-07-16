В Котовске мужчина нашел гранату в подъезде жилого дома, эвакуированы жители

Об этом сообщает отдел связей с общественностью УМВД Украины в Одесской области.

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«Сегодня, 16 июля в 07.10, в Котовский городской отдел милиции Одесской области поступило сообщение от 51-летнего жителя г. Котовск. Он сообщил, что в парадной своего дома между двумя квартирами он обнаружил стакан с взрывным предметом. В нем, по словам заявителя, находилась граната «Ф-1» без чеки, спусковой крючок от которой находился у стакана», - говорится в сообщении.

Сотрудниками милиции и службы по чрезвычайным ситуациям проведена эвакуация четырех жильцов дома.

Место происшествия ограждено и находится под охраной. Принимаются меры по изъятию и обезвреживанию взрывоопасного предмета.