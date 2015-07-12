Геращенко: двое бойцов ПС сложили оружие, осталось еще 12
21:23, 12 июля 2015Общество
14719 0
Двое из заблокированных под Мукачево бойцов "Правого сектора" добровольно сдались и сложили оружие.
Двое бойцов ПС сложили оружие - Геращенко / mukachevo.net
Об этом сообщил депутат Антон Геращенко в Facebook.
"Они сотрудничают с силами антитеррористического центра и помогают провести переговоры с остальными двенадцатью ребятами, остающимися заблокированными силами АТЦ с целью призвать их добровольно сложить оружие и дать возможность провести открытое и справедливое расследование вчерашней трагедии в Мукачево", - написал он.
Читайте такжеСБУ предлагает вооруженным представителям "Правого сектора" сдаться, иначе - задержаниеВ то же время, заместитель главы СБУ Виталий Маликов сообщил, что "благодаря согласованным действиям Альфы" еще двое членов "Правого сектора" отправлены в больницу.
По его словам, ситуация остается напряженной, пишет pmg.ua.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter