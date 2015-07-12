СМИ: Венгрия усилила охрану границы с Украиной из-за Мукачево

Об этом сообщает местное издание Новости Закарпатья.

По информации издания, венгерские таможенники начали внимательнее проверять автомобили, которые двигаются на венгерскую территорию. Также установлены дополнительные полицейские патрули,которые повторно проверяют авто, которые пересекли венгерско-украинскую границу.

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