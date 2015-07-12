Православные сегодня празднуют день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла

Как сообщает Центр информации УПЦ МП, ссылаясь на главу административного аппарата Киевской Митрополии архимандрита Виктора (Коцабу), это один из великих церковных праздников, который является непереходящим, его дата фиксирована.

"Святые особенно почитались в нашем народе и поэтому в их честь построено большое количество храмов и монастырей. Первый монастырь в честь первоверховных апостолов построили в Новгороде в 1185 году. Имена апостолов носили многие святые Древней Руси, а изображения Петра и Павла всегда можно увидеть на иконостасе православных храмов", - рассказывает отец Виктор.

По словам архимандрита, у церковных исследователей нет единой точки зрения по поводу даты смерти апостолов Петра и Павла, но существует определенное церковное предание. Святитель Димитрий Ростовский пишет, что смерть апостолов могла состояться или в один день, или с разницей ровно в один год.

"Известно, что почитание святых апостолов Петра и Павла началось сразу же после их казни. Место их погребения было священно для первых христиан. Появление праздника в честь святых апостолов связывают с днем перенесения их мощей в Риме, которое состоялось как раз 12 июля (29 июня по старому стилю) 258 года", - отмечает архимандрит Виктор.

"В 324 году, во времена правления святого императора Константина Великого, в обеих столицах Римской империи — Риме и Константинополе были построены первые храмы в честь апостолов Петра и Павла. С тех пор праздник стал отмечаться еще более торжественно и постепенно стал одним из самых известных православных праздников. Празднуя память первоверховных апостолов, Православная Церковь прославляет духовную твердость святого Петра и разум святого Павла", - рассказывает священник.

Отец Виктор напоминает, что на Руси праздник в честь первоверховных апостолов начали праздновать сразу же после Крещения Руси в 988 году.

"По церковному преданию, первую икону святых апостолов на нашу землю привез святой равноапостольный князь Владимир из Корсуни. Потом эту икону преподнесли в дар Новгородскому Софийскому собору, в котором до наших дней сохранились фрески XI века с изображением апостола Петра. Также существуют настенные фрески с изображением святых апостолов в Софии Киевской", - говорит архимандрит.

"Уже на первых иконах апостолы Петр и Павел нередко изображались вместе. Сегодня, на иконах святые обычно изображаются вместе — апостол Петр держит ключ, а апостол Павел — книгу. Особенно известны иконы первоверховных апостолов Петра и Павла написаные иконописцем преподобным Андреем Рубльовим", - рассказывает отец Виктор.

В Украине праздник Петра и Павла чаще всего кратко называют «Петра».

"С этого дня во многих районах начинается жатва. Когда-то к этому дню в деревнях готовились как к большому празднику: белили хаты, убирали в домах и во дворе, украшали стены полотенцами. Утром все шли в церковь, а дома разговлялись «мандриками» — пампушками из пшеничного теста, яиц и сыра. У наших предков святые Петр и Павел считались покровителями рыбаков, которые молились в этот день своим покровителям", - рассказал архимандрит Виктор.