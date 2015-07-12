Потемкинскую лестницу в Одессе признали сокровищем европейской кинокультуры

Как передает корреспондент УНИАН, церемония открытия знака состоялась в рамках 6-го Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ).

В церемонии приняли участие секретарь Одесского городского совета Олег Брындак, президент ОМКФ Виктория Тигипко и представитель Совета Европейской Киноакадемии Марек Розенбаум. Также на открытии присутствовали члены Европейской Киноакадемии: Срджан Драгоевич, Алик Шпилюк и Денис Иванов.

Как отметил Розенбаум, Потемкинская лестница вошла в историю кинематографа, благодаря фильму Сергея Эзейнштейна «Броненосец Потемкин».

«Впервые я увидел сцену с Потемкинской лестницей из «Броненосца Потемкина» около 50 лет назад, а сегодня впервые вижу воочию. Для меня огромная честь выступать сегодня от имени Совета киноакадемии», - сказал Розенбаум.

Памятный знак представляет собой прямоугольник с высокопрочным прозрачным покрытием, с соответствующей надписью на английском языке и символами киноакадемии. Знак вмонтирован в вертикальный каменный парапет – между первым и вторым маршами лестницы. В частности, по соседству с указателем о том, что Потемкинская лестница – памятник архитектуры.

Читайте такжеНа кинофестивале в Карловых Варах состоялась мировая премьера фильма Евы Нейман "Песня Песен"Потемкинская лестница стала своеобразным кинотеатром под открытым небом 6 лет назад – с 1-го ОМКФ, когда здесь была показана ретроспектива Эзейнштейна. Каждый год на ступенях данной лестницы бесплатный киносеанс могут увидеть более 15 тыс. зрителей.

Установкой вышеназванного знака Европейская киноакадемия стремится повысить осведомленность общественности о местах символического значения для европейского кино, которые необходимо сохранить для будущих поколений. Такие знаки уже установлены в Лионе (Франция) на доме, где родились братья Люмьер; научно-методическом кабинете-музее Эйзенштейна в Москве; Центре Бергмана на острове Форе (Швеция) и музее «Мир Тонино Гуэрра» в Пеннабилли (Италия).

Справка УНИАН. Европейская киноакадемия объединяет более 3 тыс. профессионалов, которые продвигают европейское кино. В их число входят также 14 украинцев.

6-й Одесский международный кинофестиваль проходит 10-18 июля.