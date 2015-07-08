В Минкульте насчитали 117 российских артистов, которые представляют угрозу нацбезопасности

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минкульта, отметив, что соответствующий список сформирован во исполнение Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины"

"Министерство культуры передало в соответствующие органы перечень из 117 артистов, которые, по нашему мнению, представляют угрозу национальной безопасности. СБУ проводит расследование и передает материалы в суд, решение которого является основанием для включения в упомянутый перечень", - сказал заместитель министра культуры – руководитель аппарата Юрий Зубко.

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Эти положения должны быть выполнены в течение 2 месяцев с момента вступления в силу закона. "До 3 августа такой перечень будет опубликован на сайте", - заверил Зубко.

По его словам, перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, подготовлен на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Он также напомнил, что согласно закону, Госкино запретило для демонстрации около 400 фильмов российского производства.

Зубко заверил, что Минкультуры открыто к сотрудничеству с активистами и общественными организациями, которые проводят мониторинг деятельности деятелей культуры России, имеющих антиукраинскую направленность. Информацию от этих общественных институтов министерство будет изучать и направлять для реагирования в органы, которые занимаются национальной безопасностью.

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Кроме Министерства культуры, полномочия по защите информационного пространства имеют Министерство информационной политики, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, Госкомтелерадио, Госкино.