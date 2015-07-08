В МВД рассказали, с чем связывают ДТП с участием патрульных автомобилей
В Министерстве внутренних дел связывают два ДТП, которые случились с участием патрульных автомобилей вчера и сегодня, с переутомлением полицейских.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сказал директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.
Он отметил, что вчера одно ДТП с участием патрульного полицейского автомобиля произошло в районе Ленинградской площади и было оформлено как взаимная ответственность, второе произошло сегодня на проспекте Победы - полицейский автомобиль столкнулся с маршрутным микроавтобусом. По словам Шевченко, в обоих случаях пострадавших не было.
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Что касается сегодняшнего ДТП, то, как отметил Шевченко, "мы связываем это с определенным переутомлением водителя, поскольку был продлен по времени дежурства всего патруля".
Кроме того, Шевченко отметил, что из-за появления на дорогах Киева большого количества патрульных полицейских автомобилей возросла нагрузка на дорожное движение, что также является одним из факторов возникновения подобных событий.