На Киевщине в результате взрыва в киоске погибла женщина (фото, видео)

В Броварах Киевской области в результате взрыва в киоске погиб один человек.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел вчера в 19.44 в торговом киоске на автобусной остановке.

По предварительным данным, причиной взрыва стал порошковый огнетушитель ОП-6 в киоске, который, вероятно, находился под прямыми солнечными лучами и разорвался из-за слишком высокой температуры.

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На момент взрыва внутри киоска находились два человека. От полученных травм один из них погиб на месте, другая была направлена в больницу. Состояние здоровья потерпевшей удовлетворительное, от госпитализации она отказалась.

На месте происшествия работают Опытно-испытательная лаборатория ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, работники милиции и прокуратуры Броваров. Продолжаются следственные действия.