Полицейские из США будут тренировать сотрудников создаваемой патрульной полиции Одессы - Пайетт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джеффри Пайетт сегодня в Одессе на брифинге.

По его словам, в Одессу на следующей неделе прибудут офицеры полиции штата Калифорния.

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«Они помогут создать дорожно-патрульную полицию, уровень которой будет таким же высоким, как и в Киеве», - сказав Пайєтт.

Как отметил председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, создаваемая полиция - абсолютно новая структура. Он акцентировал, что отношение этих сотрудников к своим должностным обязанностям будет в корне отличаться от нынешних: «как небо и земля».

Как сообщал УНИАН, Министерство внутренних дел создает новую патрульную службу вместо ГАИ.

Министерство планирует, что патрульная полиция в Одессе начнет работать с 20 августа.

16 июня личному составу представили нового начальника ГУ МВД в Одесской области Георгия Лорткипанидзе.

2 июля Верховная Рада Украины приняла Закон «О Национальной полиции». В составе Национальной полиции будут функционировать: криминальная полиция; патрульная полиция; полиция охраны; специальная полиция; полиция особого назначения.