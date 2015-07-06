Ночью в Мариуполе произошел взрыв, есть раненые
11:21, 06 июля 2015Общество
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Ночью в Орджоникидзевском районе Мариуполя произошел взрыв.
В Мариуполе взорвали гранату / travmatik.com
Об этом "Новости Донбасса" сообщила начальник ОСО ГУМВД Украины в Донецкой области Наталья Шиман.
"На улице Киевской в районе дома номер 3 взорвалась граната. 2 мужчин 1992 и 1993 годов рождения с осколочными ранениями направлены в больницу. По словам пострадавших, неизвестный мужчина бросил гранату в их строну", - сказала она.
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По словам Шиман в данные момент отрабатывается 2 версии произошедшего: рассказанная пострадавшими и версия, в соответствии с которой эти двое мужчин сами бросили гранату. На месте работает следственная группа.
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