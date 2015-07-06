Ночью в Мариуполе произошел взрыв, есть раненые

Об этом "Новости Донбасса" сообщила начальник ОСО ГУМВД Украины в Донецкой области Наталья Шиман.

"На улице Киевской в районе дома номер 3 взорвалась граната. 2 мужчин 1992 и 1993 годов рождения с осколочными ранениями направлены в больницу. По словам пострадавших, неизвестный мужчина бросил гранату в их строну", - сказала она.

Читайте такжеНочью на Киевщине произошел взрыв во дворе местного депутата

По словам Шиман в данные момент отрабатывается 2 версии произошедшего: рассказанная пострадавшими и версия, в соответствии с которой эти двое мужчин сами бросили гранату. На месте работает следственная группа.