Украина заняла 96 место в "Индексе свободы прессы"

Наилучшая ситуация со свободой прессы в Норвегии, Финляндии и Дании.

Украина оказалась на 96-м месте в «Индексе свободы прессы», который ежегодно публикует международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (ROG).

Как сообщает Deutsche Welle, в обнародованном 21 апреля рейтинге Украина заняла 96 место и, таким образом, улучшила свои позиции (годом ранее Украина была на 102-м месте).

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"Повышение Украины на шесть позиций, больше всего в регионе, обусловлено скорее падением других стран, чем каким-то реальным прогрессом", - говорится в пресс-релизе "Репортеров без границ".

Правозащитники отмечают, что надежды, возникшие после избрания Владимира Зеленского президентом Украины, требуют времени для реализации.

В то же время, средства массовой информации "остаются так же поляризованными, как и украинское общество, а безнаказанность порождает насилие против журналистов", отмечают в организации.

Также, в частности, отмечается, что Германия поднялась на две позиции в рейтинге и занимает сейчас 11 место. Это связывают с тем, что в стране было меньше праворадикальных акций протеста, во время которых часто нападают на журналистов.

Россия расположилась на 149-м месте.

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Лучшая ситуация со свободой прессы - в Норвегии, Финляндии и Дании.

Кроме того, отмечается, что правозащитники раскритиковали китайские власти и ее политику в отношении СМИ. Так, КНР обвиняют в многочисленных притеснениях свободы прессы во время пандемии, вызванной коронавирусом, которые привели к "фатальным последствиям".

Среди 180 стран мира Китай находится на четвертой позиции с конца. Хуже, чем в Китае, дела со свободой прессы только в Эритрее, Туркменистане и Северной Корее.

При этом рейтинг не учитывает информационную политику стран во время пандемии COVID-19, так как пандемия вспыхнула уже после того, как ROG провела опрос медийщиков, на основе которого составляет рейтинг. Но уже сейчас в ROG констатируют, что "популистские, авторитарные и диктаторские режимы мира используют кризис как повод для усиленных притеснений свободной прессы".

В Индексе свободы прессы оценивают информацию из 180 стран.