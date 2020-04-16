В Луцке медики исполнили зажигательный «антикоронавирусный танец» (видео)

Медики записали видео с танцем, чтобы успокоить и подбодрить людей.

Медики коммунального учреждения «Луцкий центр первичной медицинской помощи» исполнили и записали на видео танец под названием AntiCorona Dans.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор заведения Игорь Гнетнев, видео записали в начале этой недели.

«Это поддержка для медиков, на передовой борются с COVID-19. Записали видео исключительно для себя, поэтому вопрос его распространения сначала не стоял. Все переживают, и мы хотели людей как-то успокоить и подбодрить», - рассказал он.

По его словам, количество медиков в кадре ограничено ввиду карантинных мер.

«Где-то до 10 сотрудников задействовано. Это те, кто обеспечивает дежурство на блокпостах вокруг Луцка, и непосредственно выезжает к пациентам для забора вирусологического материала для ПЦР-исследования», - отметил Гнетнев.

Он добавил, что по завершении карантина ожидается полнометражный клип с участием луцких медиков.

В частности, на видео медики одеты в защитные костюмы, в перчатках и медицинских масках. Они танцуют под веселую музыку в различных помещениях учреждения.