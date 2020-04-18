О карантине не слышали: в Днепре прихожане устроили "крестный ход" возле храма УПЦ МП (видео)

Московский патриархат продолжает созывать на богослужение своих прихожан, несмотря на тысячи инфицированных COVID-19 в стране.

В Днепре возле Свято-Троицкого собора УПЦ МП вечером в страстную пятницу выстроились сотни горожан, несмотря на ограничения на массовые собрания в связи с введенным в стране карантином.

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Видео очевидцев в Facebook выложил местный житель Vaceslav Verteleckij.

«Вот вам и карантин. Мало вам 159 инфицированных в Печерской Лавре? Хотите, чтобы пол города заразилось? Автор видео заметила только 5 человек в масках, еще несколько женщин и мужчин даже в респираторах. Представьте, что их в это воскресенье будет тысячи и тысячи», – написал он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если на Пасху допустить большое скопление людей, то количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 может составить от 2% до 10% населения Украины.

И несмотря на это, Московский патриархат продолжает призывать граждан нарушать карантин.