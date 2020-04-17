Стало известно, в каком районе Киева наиболее загрязненный воздух: рейтинг

Жителям столицы рекомендуется ограничить занятия активными видами спорта для уязвимых групп.

В Киеве средний уровень загрязнения воздуха составляет 100 ИКВ США, что вдвое превышает допустимую безопасную норму в 50 ИКВ США.

Читайте такжеКачество воздуха в Киеве: как измерить уровень загрязнения с помощью AirVisualОб этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте IQAir.

Согласно рейтингу улиц Киева по качеству воздуха, наибольшее загрязнение наблюдается на улице Тростянецкой в Дарницком районе. Там индекс качества воздуха составляет 126 ИКВ США.

Второй по загрязненности воздуха – район Осокорки. Там индекс качества воздуха составляет 108 ИКВ США.

На два пункта меньше загрязненный воздух в Оболонском районе – 106 ИКВ США.

Средний уровень загрязнения наблюдается на проспекте Науки. Там индекс качества воздуха составляет 100 ИКВ США.

В Голосеевском районе – 97 ИКВ США.

Улица Сечевых стрельцов в Шевченковском районе – 94 ИКВ США.

Бульвар Перова, Днепровский район – 82 ИКВ США.

В связи с этим киевлянам рекомендуют не открывать окна и ограничить занятия активными видами спорта для уязвимых групп.

Ранее УНИАН сообщал, что в Центре общественного здоровья обнародовали советы, как защититься от вредоносного влияния продуктов горения.