В Киеве поминальные дни перенесли на 6 июня
13:13, 14 апреля 2020Общество
183 0
Все кладбища Киева в поминальные дни, которые должны были бы состояться в апреле, будут закрыты.
Все кладбища Киева в поминальные дни будут закрыты / фото: УНИАН
Поминальные дни на столичных кладбищах перенесены на 6 июня.
Читайте такжеКиевские кладбища планируют закрыть для посещений, захоронения разрешены - документ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.
По словам Кличко, соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям при КГГА.
Все кладбища Киева в поминальные дни будут закрыты, подчеркнул мэр.
"Поминовение перенесено на 6 июня. Напомню, с предложением перенести поминальные дни выступили и представители конфессий, с которыми я неоднократно встречался", - отметил Кличко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter