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В Киеве поминальные дни перенесли на 6 июня

13:13, 14 апреля 2020
Общество
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Все кладбища Киева в поминальные дни будут закрыты / фото: УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам Кличко, соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям при КГГА.

Все кладбища Киева в поминальные дни будут закрыты, подчеркнул мэр.

"Поминовение перенесено на 6 июня. Напомню, с предложением перенести поминальные дни выступили и представители конфессий, с которыми я неоднократно встречался", - отметил Кличко.

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