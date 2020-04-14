В Киеве поминальные дни перенесли на 6 июня

Все кладбища Киева в поминальные дни, которые должны были бы состояться в апреле, будут закрыты.

Поминальные дни на столичных кладбищах перенесены на 6 июня. Читайте такжеКиевские кладбища планируют закрыть для посещений, захоронения разрешены - документ Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко. По словам Кличко, соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям при КГГА. Все кладбища Киева в поминальные дни будут закрыты, подчеркнул мэр. "Поминовение перенесено на 6 июня. Напомню, с предложением перенести поминальные дни выступили и представители конфессий, с которыми я неоднократно встречался", - отметил Кличко.

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