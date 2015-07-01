YouTube заблокировал видео с "шуткой" Задорнова о сбитом Boeing 777
15:28, 01 июля 2015Общество
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Видеохостинг YouTube заблокировал видео с "шуткой" российского сатирика Михаила Задорнова о сбитом на Донбассе Boeing 777.
Такое решение было принято по требованию самого сатирика / Скриншот из видео
Сообщается, что это решение было принято по требованию самого Задорнова и его НП "Рюрик" из-за заявления о нарушении авторских прав.
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Ранее УНИАН сообщал, что российский сатирик Михаил Задорнов во время своего выступления жестоко пошутил над трагедией сбитого над Донбассом малайзийского Boeing-777, которая унесла жизни сотен людей.
Во время своего выступления сатирик вспомнил официального представителя Государственного департамента США Дженнифер Псаки и приписал ей смешное, по его мнению, объяснение трагедии, а также использовал словосочетание "псакины дети".
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