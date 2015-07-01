YouTube заблокировал видео с "шуткой" Задорнова о сбитом Boeing 777

Сообщается, что это решение было принято по требованию самого Задорнова и его НП "Рюрик" из-за заявления о нарушении авторских прав.

Читайте такжеРоссия выступила против международного трибунала по делу о крушении Boeing на Донбассе

Ранее УНИАН сообщал, что российский сатирик Михаил Задорнов во время своего выступления жестоко пошутил над трагедией сбитого над Донбассом малайзийского Boeing-777, которая унесла жизни сотен людей.

Во время своего выступления сатирик вспомнил официального представителя Государственного департамента США Дженнифер Псаки и приписал ей смешное, по его мнению, объяснение трагедии, а также использовал словосочетание "псакины дети".