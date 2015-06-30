Зал хохотал над шуткой Задорнова о сбитом над Донбассом Boeing-777

Во время своего выступления сатирик вспомнил официального представителя Государственного департамента США Дженнифер Псаки и приписал ей забавное, по его мнению, объяснение трагедии, а также использовал словосочетание "псакины дети".

"Псаки выдала точные причины падения Boeing – малайзийский Boeing, сказала она, упал, потому что был тяжелее воздуха", - сказал сатирик, при этом эта реплика вызвала смех у присутствующих в зале зрителей.

Примечательно, что фраза, приписанная Михаилом Задорновым Дженифер Псаки, действительно была сказана, но не ею в 2014 году, а в 2010 году одним пермским прокурором Андреем Делиевым. В 2010 году он так объяснил падение Миг-31 во время учений в Пермском крае. "Самолет упал по причине силы тяжести, так как машина тяжелее воздуха", - сказал тогда он.

Между тем, пользователи соцсетей мгновенно отреагировали шквалом гневных комментариев на жестокую шутку Михаила Задорнова о сбитом Boeing-777. Пользователи не стесняются выражать свое негодование, и убеждены, что подобные шутки в отношении гибели сотен людей недопустимы и унизительны.