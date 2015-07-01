В Запорожской области 10-летний мальчик поранился, пытаясь разобрать взрыватель гранаты

Как сообщила УНИАН пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, взрыв произошел 30 июня в частном доме по вул. Щорса в селе Обильное Мелитопольского района.

По оперативным данным, взрыватель мальчик нашел в лесополосе, принес его домой и с помощью молотка начал разбирать, из-за чего произошла детонация.

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По факту происшествия Мелитопольский городской отдел Главного управления Министерства внутренних дел в Запорожской области ведет проверку.