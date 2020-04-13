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Во Вьетнаме из-за закрытия границ застряли 250 украинцев

11:18, 13 апреля 2020
Общество
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Дипломаты рассказали о двух украинцах, которые из Индонезии прилетели во Вьетнам и вынуждены были 14 дней находиться на карантине в изоляции.

Сейчас посольство решает вопрос о продлении их срока пребывания в этой стране.

"В похожей ситуации находятся еще около 250 украинцев. У многих заканчивается или уже закончился этот срок, есть много других проблемных вопросов, но посольство над ними работает", - говорится в сообщении.

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