Во Вьетнаме из-за закрытия границ застряли 250 украинцев
11:18, 13 апреля 2020Общество
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В граждан Украины завершается разрешенный срок пребывания во Вьетнаме, поэтому посольство решает вопрос о продлении разрешения на пребывание в этой стране.
Иллюстрация REUTERS
Во Вьетнаме застряли 250 граждан Украины из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Дипломаты рассказали о двух украинцах, которые из Индонезии прилетели во Вьетнам и вынуждены были 14 дней находиться на карантине в изоляции.
Сейчас посольство решает вопрос о продлении их срока пребывания в этой стране.
"В похожей ситуации находятся еще около 250 украинцев. У многих заканчивается или уже закончился этот срок, есть много других проблемных вопросов, но посольство над ними работает", - говорится в сообщении.
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