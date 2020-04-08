Боевики "ЛНР" назвали крайнюю дату и формулу обмена пленными

По информации представителя боевиков на переговорах, они передадут украинской стороне 11 пленных.

Боевики так называемой "ЛНР" подтвердили проведение в ближайшее время обмена пленными и назвали его формулу и сроки.

Об этом сообщают информресурсы, подконтрольные террористам.

По словам "представителя ЛНР в гуманитарной подгруппе ТКГ" Ольги Кобцевой, боевики передадут украинской стороне 11 пленных в обмен на 8.

"Крайняя дата обмена - 17 апреля, так как украинской стороне необходимо время для проведения процессуальной очистки (лиц, подлежащих обмену)", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в Офисе президента анонсировали следующий обмен до Пасхи. Об этом стало известно по итогам заседания ТКГ, которое прошло в режиме видеоконференции.