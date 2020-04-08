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Боевики "ЛНР" назвали крайнюю дату и формулу обмена пленными

23:09, 08 апреля 2020
Война
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REUTERS

Об этом сообщают информресурсы, подконтрольные террористам.

По словам "представителя ЛНР в гуманитарной подгруппе ТКГ" Ольги Кобцевой, боевики передадут украинской стороне 11 пленных в обмен на 8.

"Крайняя дата обмена - 17 апреля, так как украинской стороне необходимо время для проведения  процессуальной очистки (лиц, подлежащих обмену)", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в Офисе президента анонсировали следующий обмен до Пасхи. Об этом стало известно по итогам заседания ТКГ, которое прошло в режиме видеоконференции.

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