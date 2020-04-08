Обвиняемого в сотрудничестве с террористами полковника ВСУ Безъязыкова приговорили к 13 годам тюрьмы - адвокат

Суд признал Безъязыкова виновным в том, что он, будучи полковником военной разведки ВСУ, перешел на сторону врага в период вооруженного конфликта с РФ.

Шевченковский районный суд города Киева приговорил к 13 годам лишения свободы полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова, обвиняемого в государственной измене и сотрудничестве с террористами.

Как сообщил адвокат осужденного Олег Веремеенко в Facebook, такое решение суд принял 7 апреля.

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"13 (тринадцать) лет лишения свободы по ст. 111 (госизмена), ст. 258-3 УК - такой приговор суда по делу экс-пленного «ДНР» Ивана Безъязыкова", - написал Веремеенко.

По словам адвоката, суд первой инстанции признал Безъязыкова виновным в том, что он, будучи полковником военной разведки ВСУ, перешел на сторону врага в период вооруженного конфликта с РФ.

Прокурор ГПУ просил 13 лет лишения свободы и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Суд постановил - 13 лет тюрьмы без конфискации, но с лишением воинского звания «полковник ВСУ».

Также, по словам Веремеенко, суд признал факт незаконного задержания Безъязыкова работниками СБУ в декабре 2016 года, то есть без определения следственного судьи. Все допросы Безъязыкова на досудебном следствии cуд признал незаконными.

Справка УНИАН. Безъязыков - кадровый офицер Вооруженных сил Украины, руководитель разведки бывшего 8-го армейского корпуса ВСУ, расформированного в марте 2015 года. 16 августа 2014 года его взяли в плен террористы так называемой «ДНР». Он был освобожден 5 июля 2016 года во время спецоперации СБУ.

Позже СБУ задержала Безъязыкова по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По версии спецслужб, он был завербован, находясь в плену у боевиков, и собирал информацию о силах АТО.

Тогда было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

29 декабря 2016 года следователи СБУ по согласованию с Генпрокуратурой сообщили Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК).