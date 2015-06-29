Минобороны: В Украине появится электронная база призывников

20:49, 29 июня 2015
Общество
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В Министерстве обороны Украины разработаны и инициированы изменения к законодательству относительно создания электронной базы призывников.

Призовники / Фото УНІАН

Вскоре в Украине заработает электронный учет призывников.

Об этом заявил Министр обороны Украины Степан Полторак во время визита в Закарпатскую ОГА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

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"В Министерстве обороны Украины разработаны и инициированы изменения к законодательству относительно создания электронной базы призывников", - сказал Полторак. - Уже разработано программное обеспечение и выделены средства, в ближайшее время мы ждем подписания соответствующего закона".

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