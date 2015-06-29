Минобороны: В Украине появится электронная база призывников
20:49, 29 июня 2015Общество
6398 0
В Министерстве обороны Украины разработаны и инициированы изменения к законодательству относительно создания электронной базы призывников.
Электронная база призывников может появиться уже в ближайшее время / Фото УНИАН
Вскоре в Украине заработает электронный учет призывников.
Об этом заявил Министр обороны Украины Степан Полторак во время визита в Закарпатскую ОГА.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
Читайте такжеМолодых призывников не будут направлять в зону АТО - Порошенко
"В Министерстве обороны Украины разработаны и инициированы изменения к законодательству относительно создания электронной базы призывников", - сказал Полторак. - Уже разработано программное обеспечение и выделены средства, в ближайшее время мы ждем подписания соответствующего закона".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter