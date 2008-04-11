В Житомирской области с начала года зафиксировали 400 экономических преступлений

В Житомирской области с начала года зафиксировано 400 преступлений в сфере экономики, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании коллегии Управления МВД Украины в Житомирской области начальник управления Валерий ПРИСЯЖНЮК.

"В этом году милиция зарегистрировала 400 экономических преступлений, из которых 173 раскрыто в служебной деятельности", - отметил он.

По словам начальник УМВД, названные показатели почти в полтора раза превышают аналогичные прошлогодние.

В.ПРИСЯЖНЮК отметил, что широкий резонанс получило раскрытие работниками милиции и областной прокуратуры участников преступной группировки с признаками организованности, которые в течение 2006-2007 годов занимались разворовыванием и присвоением банковских средств в особо крупных размерах путем оформления фиктивных кредитных дел.

"Уже установлено, что названные злоумышленники оформили больше 300 кредитных дел на подставных лиц, получили и присвоили более чем на 7 млн. грн. банковских денег", - подчеркнул В.ПРИСЯЖНЮК.