Исследование показало, читают ли украинцы детям

Согласно исследованию, большинство родителей читают своим малышам вечером, с 20:45 до 22:00.

Во время карантина МакДональдз предлагает родителям вводить приятный и полезный ритуал — чтение детям перед сном.

В компании уверены, что из таких традиций состоит распорядок дня, который для семей в нынешних условиях особенно важен. Наполнить этот приятный процесс пользой и яркими впечатлениями помогут книги из Happy Meal, сообщили в пресс-службе МакДональдз.

"МакДональдз предлагает присоединиться к вечернему проекту #ЧасЧитатиДітям, чтобы положить начало традиции проводить время за книгой с малышами перед сном, в 20:45. Этот ритуал будет символизировать завершение дня не только для малышей, но и для родителей, которым легче будет отвлечься от дневных забот", - говорится в сообщении.

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Чтобы узнать, когда и как часто украинцы читают детям, МакДональдз и компания маркетинговых исследований Kantar Украина в марте 2020 года провели исследование. Согласно этому исследованию, большинство родителей читают своим малышам вечером, с 20:45 до 22:00. При этом самое удобное время для совместного чтения — 20:45. Именно в это время МакДональдз призывает украинцев открывать детские книжки. Проект поможет закрепить привычку чтения в семьях и привить малышам любовь к книгам с самого детства.

Исследование также показало, взрослые украинцы часто читают своим детям: 91% — не менее 1 раза в неделю, а 32% — не менее 6 раз в неделю. В среднем это 20 раз в месяц. Большинство родителей уделяют чтению 15-20 минут. Для 64% опрошенных чтение — это возможность провести время вместе с ребенком, а каждого второго (55%) дети просят об этом; каждый третий (36%) берет в руки книгу, потому что в этот момент имеет свободное время, и еще столько же родителей (35%) хотят таким образом успокоить ребенка. Для 15% чтение — это возможность весело провести время вместе.

Выходные и будни одинаково удобны для родителей: 65% читают малышам в течение всей недели, 19% — только в рабочие дни, 16% — только в выходные. Делать это могут в разное время в течение дня: 75% читают перед сном вечером, 17% — перед дневным сном, 6% — после дневного сна. При этом каждая третья семья отметила, что делает это спонтанно и для них это все еще не стало ежедневным ритуалом.

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