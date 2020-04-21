Всеукраинская школа онлайн 21 апреля - смотреть онлайн уроки для всех классов

В Украине для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки из 11 предметов по четкому расписанию будут транслироваться на украинских телеканалах, на сайте и YouTube-канале УНИАН и YouTube-канале Министерства образования и науки.

Речь идет об уроках по таким предметам: украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия и биология.

Такие уроки будут проходить с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.

Выберите свой класс:

Уроки онлайн 5 класс за 21 апреля - украинский язык, математика, физкультура

Уроки онлайн 6 класс за 21 апреля - украинский язык, математика, физкультура, география

Уроки онлайн 7 класс 21 апреля - украинский язык, математика, физкультура, биология, физика, физкультура

Уроки онлайн 8 класс 21 апреля - украинский язык, геометрия, физкультура, биология, физика, физкультура, история Украины

Уроки онлайн 9 класс 21 апреля - украинская литература, геометрия, физкультура, физика, история Украины, физкультура, биология

Уроки онлайн 10 класс 21 апреля - украинская литература, физика, физкультура, история Украины, биология, физкультура, география

Уроки онлайн 11 класс 21 апреля - украинская литература, биология, физкультура, история Украины, география, физкультура

Для каждого класса занятия транслировать отдельный телеканал или медиаресурс, который будет показывать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете. УНИАН-ТВ и ПЛЮСПЛЮС транслируют уроки для 8 класса.

Уроки онлайн 21 апреля

Трансляция ПЛЮСПЛЮС:

Трансляция УНИАН ТВ: