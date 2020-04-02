100 тысяч ПЦР-тестов, купленных Ярославским за $850 тысяч, прибыли сегодня в Борисполь

Тесты доставили из Китая через Стамбул.

В аэропорту «Борисполь» осуществил посадку борт с еще 100 тысячами ПЦР-тестов для диагностики коронавируса, которые при активном содействии китайского миллиардера Джека Ма смог закупить для Украины владелец и президент DCH Александр Ярославский.

На минувшей неделе Ярославский сообщил в эфире 24 телеканала, что из 2 миллионов долларов, выделенных им на противодействие эпидемии, 850 тысяч перечислены за 100 тысяч ПЦР-систем. Именно эта партия высокоточных лабораторных тест-систем прибыла сегодня из Китая через Стамбул.

«Это все помощь нашего друга Джека Ма». – отметил бизнесмен.

Еще 1,15 миллиона долларов Александр Ярославский перечислил за 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут доставлены в Украину из Германии в ближайшее время. По информации СМИ, это уникальные сроки для нынешнего состояния рынка медтехники, когда все мощности в мире загружены и заводы обещают поставку не раньше мая – июня.

Все закупки товаров медназначения по линии Александра Ярославского осуществляются по ценам производителей, промежуточные звенья в цепочке поставок на этих партиях товара не зарабатывают.

«Это его категорическое условие. Александр Владиленович сказал: «В такое время на таких вещах никто зарабатывать не будет», – рассказали в его пресс-службе.

Напомним, что 24 марта Украина уже получила первую партию ПЦР-тестов от Джека Ма при содействии Ярославского. 5000 тест-систем из нее прибыли в Харьковский регион. Бизнесмен тогда попросил местную власть «профессионально распорядиться» закупленными тестами.