Уполномоченный президента вернет из Турции маленькую украинку, которая осталась без родителей

«Родители девочки внезапно умерли во время отдыха в Анталии. Анжелика сейчас находится в местном детском приюте. Родственники девочки не имеют проездных документов и не могут самостоятельно вернуть ее домой», – говорится в сообщении на сайте главы государства, которое цитирует Радио Свобода.

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Как сообщали ранее украинские СМИ, в Турции скоропостижно скончалась супружеская пара из Харькова, которая приехала в страну с маленькой дочерью. Одной из версий, которые рассматривает полиция, является смерть из-за алкоголя.