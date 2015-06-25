Великобритания заявляет о готовности обучать украинских военных

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявляет, что Лондон активизирует свою деятельность в программе по подготовке украинских военнослужащих.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили сегодня в Брюсселе в делегации Великобритании в НАТО.

Согласно сообщению, это будет осуществляться на основе уже существующих программ в сфере обучения медицине, стрельбе, тактической разведке и логистике, к которым уже были привлечены, начиная с марта, 650 украинцев. Ожидается, что в августе около 250 человек будут обучаться на курсах подготовки пехоты, на курсах по оказанию медицинской помощи и приобретать навыки выживания.

Читайте такжеПрограмма тренировки украинских военных по стандартам НАТО продолжится до 2017 года

Более того, трастовый фонд НАТО, возглавляемый Великобританией, сопредседателями которого являются Германия и Канада, предоставит около 200 коммуникационных устройств на сумму почти 3 млн фунтов, чтобы украинские Вооруженные силы могли повысить осведомленность о ситуации и уменьшили потери.

Трастовый фонд также будет финансировать региональную программу обеспечения безопасности воздушного пространства (РАШПИЛЬ), предназначенную для обмена информацией о воздушном движении между Украиной и ее соседями.