Генштаб: Британские инструкторы продолжают подготовку украинских военных

Военные инструкторы из Великобритании готовят военнослужащих Вооруженных Сил Украины на полигонах Днепропетровской области и в районе Николаева.

Об этом шла речь во время интервью начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Виктора Муженко одному из национальных телеканалов, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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«Участие иностранных инструкторов в подготовке наших военных - это не только символ, не только знак поддержки нашей страны иностранными партнерами, но и действенная поддержка украинских военнослужащих в их профессиональной подготовке», - подчеркнул он.

По его словам, сегодня на Яворовском полигоне под руководством американских инструкторов проходят подготовку бойцы Национальной гвардии. Кроме того, у нас работают инструкторы из Великобритании, которые готовят военнослужащих Вооруженных Сил Украины на полигонах Днепропетровской области и в районе Николаева. Кроме того, в ближайшее время планируется прибытие инструкторов из Канады.

«Сейчас работает соответствующая рабочая группа, которая согласовывает места проведения занятий, с объемами необходимой подготовки», - отметил Муженко и добавил, что сотрудничество Украины с другими странами в военной сфере в настоящее время является взаимовыгодным процессом, ведь мы имеем уникальный опыт противодействия новейшему способу ведения войны - гибридной агрессии.