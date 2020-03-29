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Украина перевела стрелки часов: как проверить точное время

06:00, 29 марта 2020
Общество
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Точное время Киев / фото УНИАН

Именно для того, чтобы узнать точное время прямо сейчас, УНИАН подготовил для вас шпаргалку.

Как узнать, который сейчас час

Сегодня сверить часы достаточно просто. Достаточно прописать соответствующий запрос в строке поисковика браузера.

Например, указать: «точное время Украина», «Украина точное время» или «точное время Киев».

Точное время в Киеве

Еще один вариант – проверить точное киевское время на УНИАН:

Что важно знать о переходе на летнее время

Переход на летнее и зимнее время в Украине регламентируется постановлением Кабинета министров №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины» от 13 мая 1996 года.

Точное время / фото УНИАН

Согласно этому постановлению, стрелки часов на час вперед ежегодно переводятся в ночь на последнее воскресенье марта.

Читайте такжеПереход на летнее время: когда и как Украина переведет стрелки часовЧтобы никогда не путать, куда переводят стрелки часов, можно запомнить простую подсказку: ВВ – «весной вперед», ОО – «осенью обратно».

Итак, при переходе на летнее время всем нам придется вставать на час раньше. А потому организму потребуется некоторое время, чтобы к этому привыкнуть. По подсчетам медиков, на это в среднем может уйти неделя.

Чтобы уменьшить стресс от более раннего подъема, специалисты рекомендуют начать подготовку за несколько дней. Попробуйте каждый день просыпаться хотя бы на 10-15 минут раньше. Так у вас получится смягчить переход.

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