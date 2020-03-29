Украина перевела стрелки часов: как проверить точное время

Чтобы никуда не опоздать или не проспать важное событие в жизни, утром после перехода на летнее время стоит сверить часы.

В ночь на 29 марта Украина перешла на летнее время – стрелки часов перевели на час вперед.

Именно для того, чтобы узнать точное время прямо сейчас, УНИАН подготовил для вас шпаргалку.

Как узнать, который сейчас час

Сегодня сверить часы достаточно просто. Достаточно прописать соответствующий запрос в строке поисковика браузера.

Например, указать: «точное время Украина», «Украина точное время» или «точное время Киев».

Точное время в Киеве

Еще один вариант – проверить точное киевское время на УНИАН:

Что важно знать о переходе на летнее время

Переход на летнее и зимнее время в Украине регламентируется постановлением Кабинета министров №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины» от 13 мая 1996 года.

Согласно этому постановлению, стрелки часов на час вперед ежегодно переводятся в ночь на последнее воскресенье марта.

Читайте такжеПереход на летнее время: когда и как Украина переведет стрелки часовЧтобы никогда не путать, куда переводят стрелки часов, можно запомнить простую подсказку: ВВ – «весной вперед», ОО – «осенью обратно».

Итак, при переходе на летнее время всем нам придется вставать на час раньше. А потому организму потребуется некоторое время, чтобы к этому привыкнуть. По подсчетам медиков, на это в среднем может уйти неделя.

Чтобы уменьшить стресс от более раннего подъема, специалисты рекомендуют начать подготовку за несколько дней. Попробуйте каждый день просыпаться хотя бы на 10-15 минут раньше. Так у вас получится смягчить переход.