Карантин в Харькове: местную газовую службу "атакуют" дети ложными вызовами

Каждый пятый звонок в диспетчерскую "Харьковгоргаза" является ложным.

В Харькове во время карантина участились ложные вызовы от детей в местную газовую службу.

Об этом сообщает Status Quo со ссылкой на пресс-службу "Харьковгаза".

За сутки диспетчеры компании получают около 200 звонков, около 15-20% из них оказываются заранее ложными - это выходки детей или взрослых людей. В компании напомнили, что за ложные вызовы пожарно-спасательной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийно-диспетчерской газовой службы для всех нарушителей закона предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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"Ложные звонки отвлекают оператора и занимают телефонные линии, а в это время кто-то действительно нуждается в помощи пожарных, спасателей, медиков. Ведь в такие моменты счет идет на секунды. Поэтому родителям необходимо объяснять своим чадам последствия подобной выходки", - отметил начальник аварийно-диспетчерской службы горгаза Дмитрий Толпинский.

В компании подчеркнули, что будут инициировать привлечение к административной ответственности всех, кто решит "пошутить", вызвав без надобности газовщиков.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области правоохранители будут штрафовать священнослужителей, которые нарушат карантинный режим.