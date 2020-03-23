МИД советует украинцам, которые хотят возвращаться транзитом через ОАЭ, заранее купить билет на рейс МАУ на 24 марта

Транзит через ОАЭ будет закрыто на две недели с 25 марта, поэтому украинцы должны успеть приобрести билет на 24 марта.

В Министерстве иностранных дел (МИД) советуют украинцам, которые планируют возвращаться домой транзитом через ОАЭ, заранее купить билет на самолет "Международных авиалиний Украины" на 24 марта.

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Об этом говорится в оперативной информации МИД о коронавирусе. "С 25 марта ОАЭ полностью закрывают свои аэропорты для всех пассажирских авиарейсов, включая транзитные. Решение, которое было принято в рамках реализации мер по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19, вступит в силу через двое суток (25 марта) и будет действовать две недели", - говорится в сообщении.

Также сказано, что на сайте авиакомпании МАУ, которая осуществляет рейсы из ОАЭ, доступны билеты на 24 марта (https://www.flyuia.com/ua/ua/information/fly-home). Дипломаты заявляют, что это единственный доступный рейс, которым можно выехать из ОАЭ в Украину.

"Если вы путешествуете через ОАЭ транзитом, у вас должен быть билет в Украину до посадки на рейс в ОАЭ. Транзит не должен превышать 24 часа", - заявили в МИД.

Также сказано, что грузовые и аварийно-эвакуационные рейсы продолжат выполняться из аэропорта ОАЭ при условии соблюдения всех необходимых мер. В случае возобновления полетов будут предприняты дополнительные меры проверки и изоляции для обеспечения безопасности пассажиров, членов экипажа и персонала аэропорта.

Кроме того, украинцам советуют оставаться на связи с посольством Украины в ОАЭ.