В Днепре стоимость проезда в некоторых автобусах взлетела до 20 гривен

В горсовете повышение цены на проезд назвали самоуправством автоперевозчика.

В Днепре на городском автобусном маршруте №62, который соединяет левобережный микрорайон с центром города, с сегодняшнего дня стоимость одной поездки составила вместо 8 грн 20 грн.

Об этом в соцсети сообщил житель города Максим Мельник, который сегодня воспользовался маршрутом

«Я был очень удивлен ценой, но я доехал. И было очень комфортно. И главное, что в салоне ехало не более 10 пассажиров, - рассказал Мельник.

Как сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета, повышение цены - это самоуправство автоперевозчика.

«В настоящее время управление транспорта городского совета разбирается с ситуацией и тем, кто отдал приказ о повышении проезда», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а также с 18 марта ввел запрет на железнодорожные, авиа - и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.