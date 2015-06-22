В Казахстан экстрадирован один из главарей террористов "Исламского государства" - СБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Сотрудники СБУ совместно с партнерскими спецслужбами задержали его в марте этого года.

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Ранее террорист совершил ряд тяжких преступлений на территории Казахстана. Чтобы избежать уголовной ответственности, он через Турцию выехал в Сирию, где присоединился к боевикам "Исламского государства".

Установлено, что гражданин Казахстана участвовал в боевых действиях на стороне исламистов и возглавлял одно из подразделений этой террористической структуры.

В начале февраля 2014 года его задержали правоохранительные органы Турции в приграничном с Сирией районе. Однако ему удалось сбежать из места содержания. По поддельным документам исламский боевик прибыл в Украину.

"Пока исламский боевик экстрадирован в Республику Казахстан, где он будет привлечен к ответственности", - отмечается в сообщении.