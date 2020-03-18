В Тернополе полицейские во время рейда обнаружили 85 мест торговли, где нарушали карантин

С завтрашнего дня полиция обещает применять к нарушителям штрафы и уголовную ответственность.

В Тернополе во время рейда по проверке соблюдения правил карантина полицейские прекратили работу 50 точек стихийной торговли, 35 киосков и магазинов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, таковы результаты сегодняшнего рейда, который провели муниципальная инспекция совместно с участковыми инспекторами полиции.

Соблюдают ли заведения торговли правила карантина проверяли в разных районах города. Поэтому была приостановлена работа 50 точек стихийной торговли, 5-ти киосков на территории возле рынка и 30 киосков и магазинов на микрорайонах Солнечный и Дружба.

Городской совет призвал тернопольчан сообщать им о случаях нарушения правил карантина.

В секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области сообщили, что сегодня 18 марта полицейские еще проводили профилактическую и разъяснительную работу с перевозчиками и субъектами хозяйствования. Однако уже с завтрашнего дня полиция будет действовать в соответствии с административным и уголовным кодексами.