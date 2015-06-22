Сегодня в Украине будет промозгло и пасмурно

В понедельник, 22 июня, в Украине сохранится пасмурная погода, в некоторых районах пройдут кратковременные грозовые дожди.

Об этом сообщает Гидрометцентр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7-13 градусов, днем +18-24 градуса. На севере Украины переменная облачность, дождь, местами грозы, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9-15 градусов, днем +17-24 градуса. В центре Украины переменная облачность, дожди, местами грозы, в Днепропетровской области без осадков, ветер северный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9-15 градусов, днем +17-24 градуса. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13-19 градусов, днем +24-29 градусов. Читайте такжеВ Украине ожидается дождливое лето – синоптик На юге переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13-19 градусов, днем +18-25 градусов. В Запорожской области +24-29 градусов. В Киеве ожидается переменная облачность, дожди, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12-14 градусов, днем +19-21 градус. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13-18 градусов, днем +18-23 градуса.

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