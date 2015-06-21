Солнце, музыка и народное творчество: "Країна мрій" в Пирогово (фоторепортаж)

15:23, 21 июня 2015
Общество
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Сегодня на фестивале выступят ”Пиккардийская терция", групп ”Вопли Водоплясова”, ”Жадан и Собаки” и ONUKA.

Фото УНІАН

20 июня в столичном Национальном музее народной архитектуры и быта в Пирогово стартовал Международный фестиваль”Країна мрій”. 

В течение двух дней посетители смогут слушать украинскую музыку в стиле ethno-jazz, disco-lounge и world music, принимать участие в многочисленных мастер-классах по народным ремеслам, Университете мечтаний, книжной ярмарке, попробовать блюда национальной кухни, стать свидетелями фестиваля воздушных шаров и множества других мероприятий. 

Украшением второго дня ”Країни мрій” станут песни в исполнении ”Пиккардийской терции”, групп ”Вопли Водоплясова”, ”Жадан и Собаки”, ONUKA и др. 

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Фестиваль продлится до полуночи воскресенья, 21 июня.

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