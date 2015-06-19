Маккейн и Пайетт посетили "Фонд обороны страны"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Фонда обороны страны".

Целью визита было детальное знакомство с направлениями работы "Фонда обороны страны", о деятельности которого, по словам сенатора, он уже слышал очень много.

Отвечая на вопрос Маккейна о настроениях в украинском обществе и отношении простых украинцев к войне в Донбассе, председатель правления "Фонда обороны страны" Павел Хазан отметил: "Несмотря на очень сложную ситуацию, украинские патриоты с надеждой и оптимизмом смотрят в будущее. Веру в победу в Украине демократических ценностей нам, в частности, дает мощная поддержка со стороны американского правительства и граждан США".

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Со своей стороны, сенатор выразил свою поддержку деятельности фонда и отметил, что США и "впредь будут оказывать помощь украинцам в их стремлении к демократии и борьбе против внешнего врага".

В свою очередь, Хазан рассказал гостям о том, какие масштабные проекты реализованы благотворительной организацией за год своего существования, в частности, о налаживании системы связи и передачи данных в зоне АТО, оборудовании командного центра оперативного командования "Восток", разработке мобильной казармы и тому подобное. Отдельно во время разговора затронули тему медицинского обеспечения украинской армии.

Маккейна также интересовал вопрос основных потребностей военных врачей, характер ранений, с которыми они чаще всего сталкиваются на передовой, а также об уровне медицинской помощи раненым в полевых госпиталях и медицинских учреждениях, расположенных в тылу.

Американский сенатор одобрил такое направление деятельности "Фонда обороны страны" как проведение тренингов по тактической медицине и обеспечение бойцов индивидуальными аптечками, укомплектованными по современным военным стандартам. Сенатор также подчеркнул значение волонтерской работы в построении обороноспособности и государственности Украины.