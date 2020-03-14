С защитными масками и лозунгами: в Киеве прошел Марш патриотов (фото)

Участие в марше приняли несколько тысяч человек.

В центре Киева по случаю Дня украинского добровольца состоялся Марш патриотов.

Как передает корреспондент УНИАН, участники мероприятия собрались на Михайловской площади, перед ними выступили ряд ораторов и музыкальные группы.

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После этого колонна участников марша двинулась с Михайловской площади через улицу Трехсвятительскую в сторону Европейской площади, которую перекрыли для их прохождения.

Всего участие в марше брали несколько тысяч человек.

Участники марша прошли по улицам Грушевского, Шелковичной, Институтской, Банковой и по Аллее Героев Небесной Сотни.

Как сообщал УНИАН, 14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца, установленный в январе 2017 года.

Именно в этот день шесть лет назад первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли в Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона.