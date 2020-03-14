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Сегодня в Украине отмечают День украинского добровольца

10:39, 14 марта 2020
Общество
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14 марта - День украинского добровольца / facebook.com/GeneralStaff.ua/

Именно в этот день шесть лет назад первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли в Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона.

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Добровольческое движение в Украине в 2014 году играло решающую роль в контексте истощенной годами управления чиновниками Януковича армии.

С 2017 года благодаря принятию Радой соответствующего закона тысячи украинцев начали чтить мужество и героизм защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности.

В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал ключевой Закон «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции», что наконец восстановил справедливость среди военных – добровольцы после 6 проведенных на фронте лет смогли получить статус участника боевых действий.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский поздравил с Днем украинского добровольца воинов, которые благодаря самоотверженности и героизму в боях с российским агрессором навсегда вошли в историю Украины и в дальнейшем будут оставаться подтверждением свободолюбия украинского народа и несокрушимости его духа.

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