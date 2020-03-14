Местные жители рассказали о ситуации в Радомышле, где умерла инфицирована коронавирусом пенсионерка (видео)

В городе введено чрезвычайное положение.

Местные жители Радомышля Житомирской области, где накануне умерла инфицирована коронавирусом 70-летняя женщина, рассказали о ситуации в городе.

Соответствующее видео вместе со своим мужем Романом Анна Мозговая из Радомышля выложила на своей странице в Facebook.

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"Привет из оккупированного коронавирусом Радомышля! Мы 14 марта в 9:00 хотим ответить на главные вопросы и объяснить ситуацию, которая сложилась в городе", - говорится на видео.

ТСН приводит ответы от Романа и Анны на три основных вопроса, которые интересуют общество.

Касательно полицейских

Местные жители со ссылкой на администрацию города отметили, что сегодня (14 марта) полицейские наряды, в отличие от вчерашнего дня, несут свою службу.

"Как сегодня нам объяснила администрация, полицейские наряды стоят, вчера их действительно снимали, потому что у них не было оборудования – бесконтактных термометров и они не могли выполнять свою функцию", - рассказали Анна и Роман.

Погребение тела умершей от коронавируса пенсионерки

По словам местных жителей, сейчас тело находится в местном морге, а чиновники ждут ответа относительно алгоритма действий от Европы и Киева.

"Сейчас ее никому не отдают, тело в морге и чиновники ждут ответа из Европы и Киева, как на самом деле ее похоронить. В землю ее не положишь, а кремировать – ее надо доставить. Тогда кто и как тело будет сопровождать. И согласятся ли родные", - ответили местные.

Почему родной умершей не сделали тесты на COVID-19

Тесты на коронавирус родным и близким умершей пенсионерки действительно не сделали из-за того, что в области их нет.

Как пояснили Роман и Анна, тест был один и его сделали умершей женщине, больше тестов в области нет. Однако с понедельника, 16 марта, тесты будут и их всем, кто контактировал с умершей от коронавируса бабушкой, сделают. Сейчас родные и близкие находятся на карантине.

В комментарии ТСН.ua она добавила, что на обсервации в Радомышле сейчас до 30 человек. Среди них: 12 медиков, 10 близких и родных и 5 из церкви. В больнице на обсервации врачи и медперсонал, что контактировал с умершим. Сразу после того, как больная умерла, врачи не покидали больницу, они сразу изолировали себя от контактов. Близкие и знакомые находятся у себя дома, чтобы не передвигаться лишний раз по городу.

Напомним, 12 марта Кабинет министров Украины на три недели ввел карантин на всей территории Украины для противодействия коронавирусу из Китая. Кабмином предложено установление ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

В Украине 3 марта зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Инфицированным оказался житель Черновицкой области. Он незадолго до этого вернулся с женой из Италии. Сейчас мужчина находится в больнице. Вечером 12 марта в Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. Инфицирования были зафиксированы в Черновицкой и Житомирской областях.

13 марта в Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса - умерла 70-летняя жительница Радомышля Житомирской области, которая ездила в Польшу. Она в течение последних двух недель вела очень активный образ жизни. В городе сейчас ввели чрезвычайное положение, дезинфицируют места, где находилась женщина, а также обследуют лиц, с которыми она контактировала.