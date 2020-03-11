НАПК проверяет чиновника ГБР Бабикова, который был адвокатом Януковича в суде

Ранее Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex, которая представляла интересы Януковича в судах.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверяет возможный конфликт интересов первого заместителя директора Госбюро расследований Александра Бабикова, который ранее представлял интересы экс-президента-беглеца Виктора Януковича в суде.

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Об этом сообщает Следствие.инфо со ссылкой на соответствующий документ ведомства, который есть в распоряжении редакции.

Основанием для проверки стало заявление депутатов от «Голоса», рассказали журналистам информированные собеседники.

Расследование началось в рамках закона «О предотвращении коррупции». НАПК, в частности, проверит, не повлияет ли на беспристрастность расследований ГБР дел Януковича занятие должности заместителя директора ведомства его бывшего адвоката.

Как сообщал УНИАН, ранее Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex, которая представляла интересы Януковича в судах. 20 января Бабикова был назначен на должность первого заместителя директора ГБР.

После назначения Бабиков утверждал, что не имел никаких договорных отношений с Януковичем и не знаком с ним, а также уверял, что ни при каких обстоятельствах не будет вмешиваться в расследование дел Майдана.

Родственники Героев Небесной сотни требовали уволить Бабикова с должности первого заместителя директора ГБР.