Назван самый угоняемый автомобиль в Киеве

В украинской столице на первом месте среди угоняемых престижных автомобилей значатся внедорожники «Lexus». Во всяком случае, так утверждают в страховой компании «Добробут та захист».

В компании ссылаются на данные УГАИ Киева, согласно которым «джипы» марки «Lexus» лидируют среди угнанных в столице престижных машин. Так, с начала года было угнано около 20 автомобилей «Lexus» RX330, RX400, GX470, LX470.

«Данная тенденция негативно отразилась на страховщиках. В связи с чем страховые компании увеличивают тарифы для проблемных марок», – сообщили в компании.

Представители сферы страхования не исключают, что некоторые компании увеличат тарифы по страхованию дорогих автомобилей. При этом они твердо заявляют о грядущем ужесточении требований к средствам защиты и месту их хранения.

Обком со ссылкой на Лигу